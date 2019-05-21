"Зенит" проявляет интерес к Эль-Кабиру из "Урала"

По данным "СЭ", "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Урала" Отману Эль-Кабиру. 27-летний футболист с двойным гражданством (Марокко и Нидерланды) выступает за клуб из Екатеринбурга с начала 2018 года. До переезда в Россию он играл за "НАК Бреду", а также шведские клубы "Энгельхольм", "АФК Юнайтед" и "Юргорден".

В чемпионате России-2018/19 Эль-Кабир провел 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач, его статистика в Кубке – 6 игр и 1 гол. В среду, 22 мая, "Урал" в кубковом финале встретится с "Локомотивом" в Самаре.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в 2 миллиона евро.