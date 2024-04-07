«Зенит» побеждает «Балтику» после первого тайма

«Зенит» дома обыгрывает «Балтику» после первого тайма матча 23-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 43-й минуте забил вингер Педро. Бразилец забил третий гол питерцев подряд. Ранее он оформил дубль в ворота «Спартака» (2:1) в FONBET Кубке России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Балтика».