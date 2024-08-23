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Сегодня, 13:22

Смородская — об аренде Изидора в «Сандерленд»: «В «Зените» у него ничего не получилось»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на переход форварда Вильсона Изидора в «Сандерленд» на правах аренды.

23 августа «Зенит» объявил о переходе 23-летнего игрока в аренду в английский клуб до конца сезона-2024/25 с обязательным правом выкупа.

«В «Зените» у него ничего не получилось. Тренер больше в него не верит. Хорошо, что они нашли для него какой-то клуб. Изидор зря уходил из «Локомотива»? Думаю, у него и там ничего не получилось бы. Он правильно сделал, что перешел в «Зенит». Но нигде ничего у него не вышло», — сказала Смородская «СЭ».

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
Ольга Смородская
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» объявил об аренде Изидора «Сандерлендом» с обязательным выкупом

Transfermarkt: «Сандерленд» заплатит «Зениту» за аренду Изидора 750 тысяч евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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