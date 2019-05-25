19:35 | Футбол — РПЛ

"Зенит" обратился к болельщикам перед заключительным матчем сезона

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"Зенит" на своем официальном сайте обратился к фанатам перед матчем 30-го тура премьер-лиги против "Енисея". Встреча пройдет в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге.

Футбольный клуб "Зенит" поддерживает инициативу прохода, посвященного завоеванию кубка чемпионов Российской Премьер-лиги, и направленного на демонстрацию единства всех болельщиков нашей команды, - говорится в сообщении. - Сине-бело-голубые убедительно просят участников шествия воздержаться от противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой массовые беспорядки и испортить наш общий праздник.

Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России 4 мая. Тогда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.

Зенит - Енисей

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-05-25-zenit-obrashchaetsya-k-bolelshchikam-pered-zaklyuchitelnym-matchem-sezona.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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