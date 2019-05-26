"Зенит" – "Енисей": Нету выйдет с первых минут. В запасе гостей пять игроков

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Енисея" на заключительный 30-й тур чемпионата России. Встреча начнется в 14.00 (мск).

Стартовый состав "Зенит": Лунев – Анюков, Нету, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Ерохин, Мак, Дриусси – Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Городовой, Иванович, Смольников, Набиуллин, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.

Стартовый состав "Енисея": Юрченко – Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко – Торбинский, Комков, Семакин, Хубулов, Сарр – Кутьин.

Запасные: Нестеренко, Едапин, Савичев, Костюков, Соболев.

"Зенит" с 61 баллом располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. "Енисей" – 16-е место и 20 очков.

"Зенит" – "Енисей": 26 мая, онлайн-трансляция, 30-й тур, РПЛ, начало – 14.00 (мск).

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