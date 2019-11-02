ЦСКА вышел вперед в матче 15-го тура премьер-лиги против «Зенита». Гол в концовке первого тайма забил хавбек Никола Влашич, результативный пас на счету нападающего Федора Чалова.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр