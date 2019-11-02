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«Зенит» — ЦСКА: Влашич открыл счет в матче

19:50
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ЦСКА вышел вперед в матче 15-го тура премьер-лиги против «Зенита». Гол в концовке первого тайма забил хавбек Никола Влашич, результативный пас на счету нападающего Федора Чалова.

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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