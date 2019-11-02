«Зенит» — ЦСКА: Ерохин сравнял счет
20:32
«Зенит» сравнял счет в матче 15-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Гол на 73-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин. Армейцы играют в меньшинстве с 54-й минуты — удален хавбек Яка Бийол.
? Александр Ерохин забивает гол через несколько минут после выхода на замену.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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