«Зенит» сравнял счет в матче 15-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Гол на 73-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин. Армейцы играют в меньшинстве с 54-й минуты — удален хавбек Яка Бийол.

? Александр Ерохин забивает гол через несколько минут после выхода на замену.



? #ЗенитЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/Kjk4DFOJmt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019

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