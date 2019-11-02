«Зенит» — ЦСКА: Бийол удален за опасную игру
20:14
В матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» полузащитник ЦСКА Яка Бийол был удален с поля. Он получил второе предупреждение за опасную игру.
Бийол сыграл опасно высоко поднятой ногой, за что получил вторую желтую карточку в матче. Первое предупреждение он заработал за несколько минут до этого эпизода.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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