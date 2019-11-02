В матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» полузащитник ЦСКА Яка Бийол был удален с поля. Он получил второе предупреждение за опасную игру.

Бийол сыграл опасно высоко поднятой ногой, за что получил вторую желтую карточку в матче. Первое предупреждение он заработал за несколько минут до этого эпизода.

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