РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: Бийол удален за опасную игру

20:14
Теги:

В матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» полузащитник ЦСКА Яка Бийол был удален с поля. Он получил второе предупреждение за опасную игру.

Бийол сыграл опасно высоко поднятой ногой, за что получил вторую желтую карточку в матче. Первое предупреждение он заработал за несколько минут до этого эпизода.

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир