Защитник «Зенита» Чистяков: «Классно, что сыграем с «Войводиной»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о товарищеском матче с «Войводиной».

«Классно, что мы сыграем с «Войводиной». Клуб раз за разом находит соперников из-за рубежа. Выходили против сербов, турков, иранцев, азербайджанцев и казахстанцев. Плюс на выезды ездим, помимо футбола видим города», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Матч состоится 12 октября, начало — в 19.00 мск.