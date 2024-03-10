Макарчук: «Игры с «Балтикой» и «Локомотивом» показали, что «Сочи» может выбраться из сложившейся ситуации»

Защитник «Сочи» Артем Макарчук оценил результаты команды в первых матчах после зимнего перерыва.

«Не скажу, что играли наравне, но могли сегодня выиграть. Как по мне, встречи с «Балтикой» и «Локомотивом» показали, что мы можем выбраться из сложившейся ситуации. Мы не смотрим в таблицу. Зачем, если знаем, что занимаем последнее место? Просто надо каждый матч выигрывать, больше ничего. Ничья — да, хорошо, каждое очко двигает нас вперед. Надо более позитивно мыслить даже после таких матчей и настраиваться на следующие игры. Но нужны победы», — цитирует Макарчука Metaratings.ru.

10 марта «Сочи» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в рамках 20-го тура РПЛ. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.