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10 марта, 20:30

РПЛ: когда следующий тур и расписание матчей

22-й тур РПЛ состоится в выходные 30 и 31 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

22-й тур российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 состоится в выходные 30 и 31 марта. Точные даты и время будут названы РПЛ позднее. Публикуем расписание 22-го тура чемпионата России.

Расписание 22-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Динамо» — «Ростов»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Сочи» — «ЦСКА»

«Рубин» — «Ахмат»

«Балтика» — «Пари НН»

«Факел» — «Оренбург»

«Спартак» — «Урал»

Встречи 21-го тура РПЛ перенесены на период с 23 по 25 апреля в связи с выборами президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024.

Следить за изменениями в календаре чемпионата России можно на нашем сайте.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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