РПЛ: когда следующий тур и расписание матчей

22-й тур РПЛ состоится в выходные 30 и 31 марта

22-й тур российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 состоится в выходные 30 и 31 марта. Точные даты и время будут названы РПЛ позднее. Публикуем расписание 22-го тура чемпионата России.

Расписание 22-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Динамо» — «Ростов»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Сочи» — «ЦСКА»

«Рубин» — «Ахмат»

«Балтика» — «Пари НН»

«Факел» — «Оренбург»

«Спартак» — «Урал»

Встречи 21-го тура РПЛ перенесены на период с 23 по 25 апреля в связи с выборами президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024.

Следить за изменениями в календаре чемпионата России можно на нашем сайте.

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