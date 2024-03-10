Николаев заявил, что Мостовой в матче с «Уралом» выглядел сильнее Артура

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился мыслями о победе сине-бело-голубых над «Уралом» (4:1) в 20-м туре РПЛ.

«Думаю, в отношении чемпионства «Краснодара» интрига все-таки умерла — потому что как-то странно они начали реагировать, Ивич уже высказался про какой-то заговор за его спиной. Думаю, как-то неправильно они подошли к возобновлению чемпионата. Ну а «Зенит», как я уже говорил не раз, сильнее и по составу, и по скамейке», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.

Также он оценил выступление зенитовских новичков в этой игре.

«По поводу Нино — да, он стал поувереннее. А что касается Артура, у него были «всплески», но я не сказал бы, что он показал что-то сверхъестественное. Сыграл на уровне первой игры — момент у него был, он мог забить, но не забил. Мостовой на другом фланге выглядел на голову сильнее», — добавил экс-форвард питерцев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.