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10 марта, 20:12

Николаев заявил, что Мостовой в матче с «Уралом» выглядел сильнее Артура

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился мыслями о победе сине-бело-голубых над «Уралом» (4:1) в 20-м туре РПЛ.

«Думаю, в отношении чемпионства «Краснодара» интрига все-таки умерла — потому что как-то странно они начали реагировать, Ивич уже высказался про какой-то заговор за его спиной. Думаю, как-то неправильно они подошли к возобновлению чемпионата. Ну а «Зенит», как я уже говорил не раз, сильнее и по составу, и по скамейке», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.

Также он оценил выступление зенитовских новичков в этой игре.

«По поводу Нино — да, он стал поувереннее. А что касается Артура, у него были «всплески», но я не сказал бы, что он показал что-то сверхъестественное. Сыграл на уровне первой игры — момент у него был, он мог забить, но не забил. Мостовой на другом фланге выглядел на голову сильнее», — добавил экс-форвард питерцев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.

Источник: РБ Спорт
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Артур (Зенит)
Нино (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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