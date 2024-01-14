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Сегодня, 14:35

Защитник «Партизана» Маркович ответил отказом на предложение «Балтики»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Партизана» Светозар Маркович отказался от перехода в «Балтику».

По информации Legalbet, калининградцы предлагали Марковичу зарплату в размере 700 тысяч евро. «Партизану» за трансфер серба было обещано 1,5 миллиона евро. Переход не состоялся из-за отказа Марковича переезжать в Калининград.

Как утверждает источник, сербский игрок также входит в сферу интересов «Локомотива», но не является приритетной целью железнодорожников.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 21 игру за «Партизан» во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Марковича в 3,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Партизан
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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