«Зенит» продлил аренду защитника «Химок» Черного до конца сезона

«Зенит» продлил арендное соглашение защитника Артура Черного до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба. Права на игрока принадлежат «Химкам».

23-летний футболист выступает за вторую команду «Зенита» с лета 2023 года. В этом сезоне второй лиги принял участие в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Сообщалось, что главный тренер клуба Сергей Семак включил защитника в список футболистов первой команды для прохождения тренировочного сбора.