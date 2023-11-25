Защитник ЦСКА Келлвен: «Впервые в жизни увидел снег»

Защитник ЦСКА Келлвен после матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3) рассказал, что впервые увидел снег в России.

«Первый раз играю при такой погоде. В Бразилии даже близкого такого нет. Может быть, было семь-восемь градусов тепла. Таких холодов не встречал. Надеюсь, как можно быстрее адаптироваться. Я впервые в жизни увидел снег. Партнеры мне помогают. Говорят, чтобы я тепло одевался. Я первый раз увидел снег в России», — сказал Келлвен.

«Динамо» одержало вторую победу над ЦСКА в этом сезоне РПЛ. В 5-м туре чемпионата бело-голубые победили армейцев со счетом 2:1.

«Динамо» набрало 28 очков и вышло на третьем место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 5-ю строчку.