Захари Сираков: "Буду рад, если Селихов станет чемпионом России со "Спартаком"

Бывший защитник "Амкара" Захари Сираков остался доволен выступлением пермяков в первой части чемпионата России. Он отметил, что пермяки всегда славились своей обороной. Также болгарин заметил, что вратарь Александр Селихов готов к выступлению за "Спартак", с которым подписал контракт сроком на 4,5 года.

- Как вам "Амкар" в нынешнем сезоне?

- Очень хорошо, ребята молодцы. Команда здорово играет, заслуживает место в верхней части таблицы. Надеюсь, после зимнего перерыва "Амкар" продолжит в том же духе и сможет подняться выше.

- Ваша бывшая команда не пропустила ни одного гола на своем поле. Такого нет ни у кого в Европе.

- Это очень хорошее достижение. К слову, "Амкар" всегда славился своей защитой. Молодец и Селихов, не пропускавший голов в 10 матчах.

- Переход в "Спартак" для него повышение?

- Конечно! Это прекрасный трансфер для Александра и "Амкара". Футболист сможет прогрессировать дальше, а клуб получает очень солидные деньги. Эти средства можно будет использовать для селекции.

- Как оцените выступление голкипера в "Амкаре"?

- Хорошее. Он провел меньше 40 матчей и уже перешел в "Спартак". Не каждому дается такая возможность.

- Селихов готов составить конкуренцию Реброву?

- У него все есть для такой команды, как "Спартак". Единственное, что в московском клубе требования гораздо выше, и там необходимо играть на победу в каждом матче. Уверен, все у него будет хорошо. Буду рад, если Саша станет чемпионом России в составе красно-белых. И получит вызов в сборную России, он заслуживает играть в главной команде страны. (Сергей АСТАХОВ)