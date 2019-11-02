Юрий Жирков: «Блин, надо больше играть на Дзюбу»
20:09
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков в перерыве матча 15-го тура премьер-лиги против ЦСКА заявил, что его команде нужно делать больше длинных передач на форварда Артема Дзюбу.
— Пропустили простой гол после заброса, — сказал Жирков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Почему не забил? Акинфеев пока хорошо играет. Как будем действовать во втором тайме? Блин... Надо больше длинными передачами на Дзюбу играть.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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