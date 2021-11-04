Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Семин: «Медаль мне не вручили, а передали»

19:00
Теги:

  1. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, при каких обстоятельствах он получил серебряную медаль чемпионата России.

    — Недавно «Локомотив» вручил вам серебряную медаль за чемпионат-2019/20. Вы ее тут же подарили мальчику на Южной трибуне. Это была импровизация?

    — Стопроцентная импровизация! Я просто увидел мальчика в моей майке.

    — С надписью «No Semin — no party».

    — Да. Эти майки — старые, еще когда я работал в клубе. Увидел их и у него, и у его мамы. В какой-то степени расчувствовался, поэтому и подарил медаль.

    — Потом с ними не общались?

    — Нет. Поблагодарил их в Инстаграме, они тоже что-то написали. Больше я их не видел. Но самое важное и интересное в том, что я не ошибся: это семья старых болельщиков «Локомотива». Мама переживает за команду с 2000 года! И привела на футбол сына, который тоже всегда будет болельщиком «Локомотива».

    — Теперь, после такой истории, уж точно. Для вас многое значила эта медаль? Приятно было, что клуб решил так поступить?

    — Мы с Юрием Батуренко заслужили эти медали. В нормальном обществе человек должен получить то, что заработал. В этом серебре было 95 процентов нашей работы. Вот и все.

    Другое дело — в каких условиях ее вручают. Нашли какой-то вариант. Одним это понравилось, другим — нет. Самое главное — эти медали, можно сказать, нам передали.

    — Хорошее слово нашли.

    — Да, не вручили, а именно передали (смеется).

    Полностью интервью Юрия Семина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-yuriya-semina-ob-igre-zenita-v-lige-chempionov-trenere-sergee-semake-i-buduschem-lokomotiva-1853546/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Пушков оценил внесение Галкина в список угрожающих безопасности Украины лиц
1
1