Юрий Семин: «Медаль мне не вручили, а передали»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, при каких обстоятельствах он получил серебряную медаль чемпионата России.
— Недавно «Локомотив» вручил вам серебряную медаль за чемпионат-2019/20. Вы ее тут же подарили мальчику на Южной трибуне. Это была импровизация?
— Стопроцентная импровизация! Я просто увидел мальчика в моей майке.
— С надписью «No Semin — no party».
— Да. Эти майки — старые, еще когда я работал в клубе. Увидел их и у него, и у его мамы. В какой-то степени расчувствовался, поэтому и подарил медаль.
— Потом с ними не общались?
— Нет. Поблагодарил их в Инстаграме, они тоже что-то написали. Больше я их не видел. Но самое важное и интересное в том, что я не ошибся: это семья старых болельщиков «Локомотива». Мама переживает за команду с 2000 года! И привела на футбол сына, который тоже всегда будет болельщиком «Локомотива».
— Теперь, после такой истории, уж точно. Для вас многое значила эта медаль? Приятно было, что клуб решил так поступить?
— Мы с Юрием Батуренко заслужили эти медали. В нормальном обществе человек должен получить то, что заработал. В этом серебре было 95 процентов нашей работы. Вот и все.
Другое дело — в каких условиях ее вручают. Нашли какой-то вариант. Одним это понравилось, другим — нет. Самое главное — эти медали, можно сказать, нам передали.
— Хорошее слово нашли.
— Да, не вручили, а именно передали (смеется).
Полностью интервью Юрия Семина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-yuriya-semina-ob-igre-zenita-v-lige-chempionov-trenere-sergee-semake-i-buduschem-lokomotiva-1853546/
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