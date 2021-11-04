Юрий Семин: «Медаль мне не вручили, а передали»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, при каких обстоятельствах он получил серебряную медаль чемпионата России.

— Недавно «Локомотив» вручил вам серебряную медаль за чемпионат-2019/20. Вы ее тут же подарили мальчику на Южной трибуне. Это была импровизация?

— Стопроцентная импровизация! Я просто увидел мальчика в моей майке.

— С надписью «No Semin — no party».

— Да. Эти майки — старые, еще когда я работал в клубе. Увидел их и у него, и у его мамы. В какой-то степени расчувствовался, поэтому и подарил медаль.

— Потом с ними не общались?

— Нет. Поблагодарил их в Инстаграме, они тоже что-то написали. Больше я их не видел. Но самое важное и интересное в том, что я не ошибся: это семья старых болельщиков «Локомотива». Мама переживает за команду с 2000 года! И привела на футбол сына, который тоже всегда будет болельщиком «Локомотива».

— Теперь, после такой истории, уж точно. Для вас многое значила эта медаль? Приятно было, что клуб решил так поступить?

— Мы с Юрием Батуренко заслужили эти медали. В нормальном обществе человек должен получить то, что заработал. В этом серебре было 95 процентов нашей работы. Вот и все.

Другое дело — в каких условиях ее вручают. Нашли какой-то вариант. Одним это понравилось, другим — нет. Самое главное — эти медали, можно сказать, нам передали.

— Хорошее слово нашли.

— Да, не вручили, а именно передали (смеется).

Полностью интервью Юрия Семина — здесь.