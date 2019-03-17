Юрий Семин: "Надеюсь, что Смолов хорошо сыграет с "Краснодаром"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" прокомментировал состав команды и отметил, что подопечные должны продемонстрировать баланс.

– Баринов основной игрок. Он у нас всегда играет. Выбора особо я никакого не вижу, Травму получил Денисов. Поэтому он у нас сегодня не играет. Играем в атаку или в оборону? Мы играем в баланс. Будет баланс, значит, будет результат. Не будет баланса – не будет результата.

– Есть воодушевление у Федора Смолова?

– Ну это матч покажет. Мы надеемся, что он хорошо сыграет. Тем более, у него неплохие кондиции.

– В каком состоянии находится Локомотив по сравнению с первым кругом?

– Мы и в первом круге в отдельных матчах были неплохие. Поэтому я бы сказал, что есть стабильность определенная. Стабильность в составе, стабильность физического состояния.