Юрий Семин: «Гильерме не потребуется операция»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 19-го тура чемпионата России против «Арсенала» поделился ожиданиями от встречи и рассказал о состоянии игроков. Встреча пройдет в Туле.

— Усталость и восстановление футболистов? Я об усталости не говорил, потому что чемпионат идет, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пропускать голы — пропускаем, есть объективные и субъективные на то причины. После «Динамо» мы восстановились. Объективные — это большое количество травмированных основных игроков, что достаточно неожиданно. Отсутствие Гильерме и других? Еще есть пять дней до ЛЧ, Гильерме прошел обследование, он вернулся, операция не требуется.

Ранее «СЭ» стало известно, что у 33-летнего голкипера воспалился ахилл. О хирургическом вмешательстве дело не идет, но определенное время вратарь пропустит.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

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