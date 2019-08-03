16:23 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Четыре очка за три матча? Это нормально"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало - в 16.30 (мск).

– Во-первых, травма Эдера накануне матча, а остальные перестановки, да, травма Живоглядова, остальные - игровые изменения, в которых "Локомотив" ищет наилучшие варианты. Пока 4 очка - это нормально, самое главное - дальше набирать очки. Статистику перед матчем никогда не смотрю, нужна концентрация на конкретную игру, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Крылья Советов - Локомотив

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