Юрий Семин: "Четыре очка за три матча? Это нормально"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало - в 16.30 (мск).

– Во-первых, травма Эдера накануне матча, а остальные перестановки, да, травма Живоглядова, остальные - игровые изменения, в которых "Локомотив" ищет наилучшие варианты. Пока 4 очка - это нормально, самое главное - дальше набирать очки. Статистику перед матчем никогда не смотрю, нужна концентрация на конкретную игру, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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