«Зенит» — «Локомотив»: видео голов

«Зенит» принимает «Локомотив» в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме открыл Матео Кассьерра. Лучший бомбардир РПЛ забил восьмой гол в чемпионате.

После перерыва гости ответили точным ударом Максима Глушенкова, который отличился через 4 минуты после выхода на замену.

22-я минута. Кассьерра — 1:0

60-я минута. Глушенков — 1:1