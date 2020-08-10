«Я исполню твою мечту и буду сильным. Обещаю». Пост Соболева о матери

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал в своем Instagram пост в память о матери. 1 августа о ее смерти красно-белые сообщили на своем официальном сайте.

Вчера, 9 августа, 23-летний форвард отметился голом в скандальном матче 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (2:2) и посвятил его своей маме: Соболев снял игровую футболку, продемонстрировав майку с ее изображением. За это ему была показана желтая карточка.

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«Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку, команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», — написал Соболев.