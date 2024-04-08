Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в марте

Болельщики ЦСКА признали вратаря и капитана Игоря Акинфеева лучшим игроком клуба в марте, сообщает пресс-служба армейцев.

Голкипер набрал 58 процентов голосов. Второе место занял нападающий Виктор Давила, за которого проголосовали 18 процентов болельщиков. Третьим стал форвард Тамерлан Мусаев — 13 процентов голосов.

ЦСКА набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.