Виталий Мутко: "Еременко дисквалифицировали, а к другому кокаин попал через поцелуй"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что в допинговом скандале с участием полузащитника ЦСКА Романа Еременко не все так просто. Финский хавбек был дисквалифицирован на два года из-за обнаруженных в его организме следов кокаина. Мутко вспомнил случай с теннисистом Ришаром Гаске, которого оправдали в аналогичном случае, поскольку он непреднамеренно получил дозу кокаина через поцелуй с девушкой в ночном клубе.

– Вот нашего футболиста (Романа) Еременко (дисквалифицировали) за кокаин. А вы почитайте, сколько кокаиновых дел, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Я тут одно дело читал, ну смешно просто, великий большой спортсмен. Он просто девушку поцеловал! Объяснение такое пишет, а она, оказывается, кокаин принимала до этого. А он, оказывается, у нее спросил до этого: ты кокаин принимала? А она: нет, не принимала. Она его обманула, а он жертва.