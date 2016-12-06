10:47 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Еременко дисквалифицировали, а к другому кокаин попал через поцелуй"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что в допинговом скандале с участием полузащитника ЦСКА Романа Еременко не все так просто. Финский хавбек был дисквалифицирован на два года из-за обнаруженных в его организме следов кокаина. Мутко вспомнил случай с теннисистом Ришаром Гаске, которого оправдали в аналогичном случае, поскольку он непреднамеренно получил дозу кокаина через поцелуй с девушкой в ночном клубе.

– Вот нашего футболиста (Романа) Еременко (дисквалифицировали) за кокаин. А вы почитайте, сколько кокаиновых дел, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Я тут одно дело читал, ну смешно просто, великий большой спортсмен. Он просто девушку поцеловал! Объяснение такое пишет, а она, оказывается, кокаин принимала до этого. А он, оказывается, у нее спросил до этого: ты кокаин принимала? А она: нет, не принимала. Она его обманула, а он жертва.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161206/1113311558.html

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Beard

spetrov "тыкать" будешь своей маме.Аргументы есть опровергнуть эту версию?Нет!В топку.А по поводу "дилетантизма",ты хотя бы литературу почитай,для начала медицинскую,а потом желчью начинай плеваться.Удачи.

17:28 6 декабря

spetrov

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14:19 6 декабря

spetrov

Beard, тролль, хорош пургу гнать! У тебя нет и не может быть этой информиации (волосы, ногти). К тому же ты действительно дилетант. Начитался детективной литературы...

14:19 6 декабря

Beard

Ралпачан Фляйшманъ................Я абсолютный дилетант в наркотиках,однако,я так понимаю,что всё связано с наличием у Гаске наркотиков только в метаболитах и их концентрации,что может говорить о случайном попадании наркоты,а в случае с Ерёменко,наркотики были обнаружены в волосах или в ногтях,что говорит о неоднократном употреблении в последние полгода.Так что,весь понос от Мутка,это от лукавого.Почти наверняка, ни ЦСКА,ни РФС,ни адвокат Ерёменко не опротестуют решение,мало того,они даже не доведут мотивировочную часть решения до нас смертных, и будут продолжать гнать волну о "всемирном заговоре".

14:04 6 декабря

ДОЗВОН ГУБЕР

А финн с ирокезом кому куннилингус сделал--то????

13:41 6 декабря

СашаРичагин

Рома, возможно, целовался с Мутко. И вот результат!

13:40 6 декабря

Ралпачан Фляйшманъ

всем тутошним острословам надобно б читать научиться. Мутко ничего в данном случае не измышляет, а просто пересказывает объяснение Гаске, обдолбавшегося как то по случаю кокосом. то, что это объяснение в случае с лягушкоедом проканало - лишь подтверждает правоту Мутко, как бы это не было грустно.

13:11 6 декабря

зенит-супер-чемпион

кто поцеловал мутько? козлик какой-то.

11:47 6 декабря

Ivenhoe

Согласен с Мутко. Европейцы - они особенные, им можно кокс. А Еременка тока по паспорту финн-европеец, а так живет в России все время. А русским кокс нельзя. По 1-му закону Макларена. Не удивлюсь, если Макларен заявит, что с децтва болеет за спартак, такой же жалкий.

11:43 6 декабря

sars882

что за чушь он несет?

11:19 6 декабря

lee74

Мутко, а ты к себе двойных стандартов не применяешь значит? Мы тоже над тобой смеемся, как ты сухим из воды выходишь.

11:08 6 декабря

serenky25

А к Ереме кока через какую дырку попал?

11:03 6 декабря

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Материалы других СМИ