Виктор Гончаренко: «Игру надо разделить на до удаления и после»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 15-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Напряженная, хорошая игра в нашем исполнении. Но правильно разделить игру на до и после удаления. В меньшинстве мы пробовали не садиться в оборону, пробовали провести быстрые атаки. Не удалось довести моменты Кучаева и Чалова до гола. 17-летний парень Карпов был лучшим.

— Вы не сделали ни одной замены в основе по сравнению с матчем против «Динамо», в котором проиграли, хотя почти всегда делаете перестановки. Почему?

— Такой вариант состава был оптимальным, нам нужны были физически сильные футболисты, отталкивались от «Зенита». И не надо смотреть во вчерашнюю игру, надо на следующую.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр