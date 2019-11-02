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Виктор Гончаренко: «Игру надо разделить на до удаления и после»

21:20
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 15-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Напряженная, хорошая игра в нашем исполнении. Но правильно разделить игру на до и после удаления. В меньшинстве мы пробовали не садиться в оборону, пробовали провести быстрые атаки. Не удалось довести моменты Кучаева и Чалова до гола. 17-летний парень Карпов был лучшим.

— Вы не сделали ни одной замены в основе по сравнению с матчем против «Динамо», в котором проиграли, хотя почти всегда делаете перестановки. Почему?

— Такой вариант состава был оптимальным, нам нужны были физически сильные футболисты, отталкивались от «Зенита». И не надо смотреть во вчерашнюю игру, надо на следующую.

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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