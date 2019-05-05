Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с "Динамо".

– ЦСКА мог сегодня и выиграть в концовке, а в итоге получилась боевая ничья, которая нравится болельщикам. В первом тайме не было осмыфсленных атак, но что-то наладилось во втором. Вынужденная замена Васина? Это не слишком сказалось на предыгровой установке. Все-таки те игроки, которые готовились к матчу, всегда готовы заменить друг друга, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".

ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 30 баллами располагается на 12-й строчке.

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