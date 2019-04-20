Васин вышел на поле впервые за 423 дня. Он не играл с февраля 2018 года

Защитник ЦСКА Виктор Васин заменил в перерыве Родригу Бекао в матче 24-го тура чемпионата России против "Локомотива".

30-летний россиянин в последний раз выходил в составе ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0). Васин восстанавливался от разрыва крестообразных связок и проблемы с другой ногой.

Сегодня он впервые за 423 дня принял участие в официальной встрече.

"Локомотив" провел в перерыве две замены: Брайн Идову заменил защитника Владислава Игнатьева, а хавбек Дмитрий Тарасов поменял Мануэла Фернандеша.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - ЦСКА.

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