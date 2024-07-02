Трагедия Роналду: не забил пенальти и разревелся! Но исправился в серии и прошел Словению

Фантастическая развязка матча 1/8 финала.

В матче против Словении Криштиану был особенно сильно на дебютный гол на Евро-2024. Это было заметно уже по действиям португальца в первом тайме и реакции на них: лучший бомбардир в истории национальных сборных близко к сердцу воспринимал каждый промах, кричал на себя, на партнеров, в воздух.

Роналду пытался забить отовсюду, в том числе со стандартных положений. За матч со Словенией Криштиану пробил по воротам восемь раз, в том числе четырежды — со штрафного, повторив собственный рекорд на крупных турнирах. По данным Opta, лишь чехословацкий нападающий Антонин Паненка бил чаще со штрафных на Евро — в 1980 году в матче против ФРГ (5 раз). При этом у Роналду на континентальных турнирах стало 34 удара со штрафных и ни одного забитого мяча.

Португалия — Словения: Криштиану Роналду не забил пенальти в дополнительное время. Фото Reuters

Матч Португалии со Словенией ушел в овертайм. В конце первого дополнительного тайма защитник балканской сборной Иван Дркушич нарушил правила в своей штрафной на Диогу Жоте, и главный арбитр встречи Даниэле Орсато назначил пенальти. К мячу подошел штатный исполнитель 11-метровых в сборной Роналду, но не забил: голкипер словенцев Ян Облак угадал направление удара и отразил мяч. Криштиану упустил очередную возможность впервые отличиться на этом Евро и стать самым возрастным автором гола в истории континентальных чемпионатов.

Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти в матче со Словенией. Фото Reuters

Португалец настолько сильно был разочарован промахом, что разрыдался прямо на поле. Наступил перерыв между дополнительными таймами, и Роналду не смог сдержать слез — партнеры по сборной его долго успокаивали, и он пришел в себя, доиграв встречу до конца. Мать Криштиану, которую в это время показали на трибунах, тоже плакала.

Интересно, что и 20 лет назад Роналду тоже прилюдно расплакался на чемпионате Европы — это произошло после того, как сборная Португалии уступила в домашнем финале Греции.

Но вернемся к Словении! Роналду не был заменен, а матч перешел в серию пенальти, и капитан португальцев отправился бить первым в своей команде. Его соперник Йосип Иличич до этого смазал свой дебютный удар, поэтому гол Криштиану вывел бы португальцев вперед. Так и случилось: Роналду исправился и забил, задав тон всей серии. Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта отразил оставшиеся мячи, а Бруну Фернандеш и Бернарду Силва свои попытки реализовали, расстелив команде путь в следующий раунд.

Криштиану Роналду забил в серии пенальти. Фото Reuters

В четвертьфинале сборная Португалии встретится с Францией. Матч состоится 5 июля в Гамбурге.