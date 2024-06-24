Перезагрузка «Торпедо». Шатов вернулся в «Урал». Что теперь ждет «Балтику»? Как живет ФНЛ

«СЭ» рассказывает о последних новостях из жизни клубов первой лиги.

«Урал»: Шатова вернули, с Кулаковым попрощались

«Урал» начал подготовку к новому сезону под руководством Евгения Аверьянова, утвержденного на посту главного тренера «шмелей». В его штаб вошел бывший полузащитник сборной России, «Зенита» и «Урала» Олег Шатов.

В клубе будет работать и еще одна знаковая для российского футбола фигура: экс-защитник «Зенита», «Краснодара», «Урала» и сборной страны Игорь Смольников стал заместителем спортивного директора.

35-летний полузащитник Алексей Ионов продолжит выступать за «Урал» в первой лиге. Хавбек присоединился к «шмелям» зимой, провел за них 14 матчей, забив три гола.

А вот с другим опытным футболистом — 39-летним защитником Денисом Кулаковым, который играл за «Урал» с 2015 года, в клубе решили попрощаться.

«Решили расстаться с Кулаковым, потому что действует лимит на иностранцев (у Кулакова украинское гражданство. — Прим. «СЭ»), у нас есть лишние легионеры. У Дениса закончился контракт, мы его ценим и любим. Он наш капитан, девять лет мы были вместе», — заявил президент уральцев Григорий Иванов в интервью Sport24.

Не будет в команде и 34-летнего хавбека Юрия Газинского, который из-за травмы редко играл за екатеринбуржцев в минувшем сезоне.

Вместе с тем «Урал» пополнился 34-летним опорником Иваном Чудиным, который в прошлом сезоне защищал цвета «Акрона», и 32-летним защитником «Сочи» Тимофеем Маргасовым.

Александр Грищенко. Фото ФК «Велес»

«Балтика»: получится ли у Грищенко?

В «Балтике» нашли замену Сергею Игнашевичу. Миссия по возвращению команды в РПЛ возложена на 33-летнего Александра Грищенко, последним местом работы которого был «Велес». Ранее этот специалист уже трудился в системе калининградского клуба.

Пока «Балтика» совсем не активна на рынке. Скорее приходится говорить о тех футболистах, которые покинули команду.

Очевидно, что самый громкий трансфер на выход — переход 26-летнего голкипера Евгения Латышонка в «Зенит». Калининградцы получили за своего вратаря 30 миллионов рублей.

У 26-летнего полузащитника Кристияна Бистровича (принадлежит ЦСКА), 25-летнего хавбека Дмитрия Рыбчинского (был одолжен у «Локомотива») и 26-летнего нападающего Виталия Лисаковича (на контракте в «Рубине») истекли сроки аренд.

Не будет в «Балтике» и 34-летнего центрального защитника Ивана Остойича — с сербом не продлили соглашение. 22-летнего хавбека Владислава Лазарева отдали в аренду в «Сочи».

Весьма ощутимой потерей для балтийцев может стать уход 30-летнего форварда Анхело Энрикеса в связи с пунктом в трудовом соглашении, который предусматривает такое развитие событий в случае выбывания команды в первую лигу. В минувшем сезоне в РПЛ чилиец забил шесть голов.

Точно покинет клуб Данила Козлов. По последней информации, фаворит в борьбе за него — «Краснодар», предложивший 120 миллионов рублей. Однако в дело может вмешаться «Зенит», который затем планирует отдать 19-летнего яркого таланта в аренду в «Ростов».

Из новичков стоит отметить 28-летнего центрального полузащитника Илью Петрова. В прошлом сезоне в составе «СКА-Хабаровска» он отдал 8 голевых передач.

Артур Юсупов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи»: минус Юсупов, плюс защитник-бомбардир

«Сочи» пока усиливается точечно. У «Балтики» арендован 22-летний полузащитник Владислав Лазарев, который запомнился футбольной общественности перепалкой с атакующим хавбеком «Зенита» Клаудиньо во время кубковой встречи («Смотри на табло»!). В клуб перешел 29-летний центральный защитник Олег Кожемякин, автор шести (!) голов в составе «СКА-Хабаровска» в прошлом сезоне.

Завершился сочинский этап карьеры у полузащитника Артура Юсупова. Теперь 34-летний футболист, в активе которого две игры за сборную России, будет защищать цвета «Химок». 32-летний защитник Тимофей Маргасов постарается решить задачу по повышению в классе с другим клубом — «Уралом».

Трансферная активность «Торпедо»

В «Торпедо» посчитали, что четыре месяца — недостаточный срок для того, чтобы делать глобальные выводы по работе главного тренера. Напомним, автозаводцы завершили сезон на 10-м месте, Олег Кононов свой пост сохранил.

Пока черно-белые — самый активный игрок ФНЛ на трансферном рынке.

Игорь Коновалов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клуб пополнился 27-летним полузащитником Игорем Коноваловым, который провел больше 100 матчей в РПЛ за «Кубань», «Рубин», тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Урал».

28-летний форвард Максим Максимов (2 гола за «Факел» в прошлом сезоне в РПЛ) ранее уже играл за «Торпедо» (7 матчей и один забитый мяч в 2019 году).

У «Динамо» арендован 22-летний вингер Владислав Галкин, который помог «Акрону» выйти в РПЛ (2 гола и 4 результативные передачи), у «Спартака» — 21-летний крайний полузащитник Виталий Шитов. В прошлом сезоне он стал одним из самых ярких молодых футболистов первой лиги, здорово проявив себя в составе «Тюмени» — 5+3 по системе «гол плюс пас».

Еще один новичок команды Кононова, также имеющий отношение к «Акрону», — 28-летний защитник Егор Данилкин. Кроме того, у «Ахмата» приобретен 22-летний ивуарийский хавбек Нене Гбмабле.

В то же время клуб расстался с 32-летним форвардом Дмитрием Полозом (2 гола в прошлом сезоне) и 28-летним нападающим Георгием Гонгадзе (4 забитых мяча).

41-летний Игорь Лебеденко завершил игровую карьеру и, по всей видимости, войдет в тренерский штаб автозаводцев.

«Арсенал»: есть ли жизнь без Окоронкво?

Главному тренеру тульского «Арсенала» Александру Сторожуку и селекционерам клуба придется поломать голову над сложной задачей: кем заменить лучшего бомбардира ФНЛ Джонатана Окоронкво, который вернулся в «Краснодар» по истечении срока аренды?

«Оружейники» расстались с целой группой игроков: защитниками — 22-летним Константином Нижегородовым, 26-летним Марином Крамарко, полузащитниками — 29-летним Анатолием Макаровым, 28-летним Владиславом Левиным, 25-летним Алексом Мацукатовым, а также с 32-летним нападающим Дмитрием Барковым.

Пока официально можно говорить лишь об одном новичке — 24-летнем хавбеке Никите Раздорских, который последние четыре сезона выступал за «Енисей». Вместе с тем клуб продлил контракты с опытными вингерами — 31-летним Ишханом Гелояном и 35-летним Сергеем Ткачевым.

Владимир Газзаев. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

«Родина»: Газзаев вместо Артиги

«Родина» не стала продлевать контракт с главным тренером Франком Артигой (в ближайшие дни испанец должен возглавить «Химки») и назначила на этот пост Владимира Газзаева.

29-летний левый латераль Ориньо продолжит карьеру в «Химках» (футболист выкупил свой контракт у москвичей), 28-летний форвард Мохаммад Султонов — в «Шиннике». Не будет в клубе и еще одного бразильца — 29-летнего полузащитника Уэсли, а также его коллеги по амплуа 28-летнего Олега Дмитриева.

Где новички?

На что будет претендовать «Алания»?

После отставки Евгения Калешина исполняющим обязанности главного тренера «Алании» назначен Сослан Бетеев, ранее работавший в «Алании-2». Новым генеральным директором клуба стал легенда владикавказского футбола чемпион России-1995 Бахва Тедеев.

Команду покинул один из самых креативных ее игроков — 26-летний полузащитник Николай Гиоргобиани. Пополнили «Аланию» 27-летний полузащитник Сергей Макаров («Акрон») и 27-летний нападающий Павел Долгов, забивший в минувшем сезоне 17 мячей за «Чайку».