Орлов: «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен»

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России пятый раз подряд.

— Сможет ли «Зенит» в пятый раз подряд стать чемпионом России?

— «Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм. «Зенит» в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное. «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы «Зенит» так не играл. В России же у «Зенита» доминирующая история. У «Барселоны» в центре поля играли Хави и Иньеста, а у «Зенита» Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр.

Но если «Спартак» зимой усилится — добавят двух-трех игроков высокого уровня — он может играть еще лучше», — сказал Орлов Sport24.

В первом круге команда Сергея Семака не потерпела ни одного поражения. «Зенит» набрал 39 очков и на 7 баллов опережает идущим вторым «Спартак».

01.11.2022 | Бавария - Интер