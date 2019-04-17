Вандерсон: "Краснодар" должен становиться чемпионом России и творить историю"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон заявил, что его команда должна становиться чемпионом России. Бразилец также добавил, что "быки" обладают хорошей организационной структурой.

- "Краснодар" - относительно молодая команда, которая еще не выигрывала титулы, - приводит слова Вандерсона Futbolbajocero. - С тем футболом, который мы показываем в течение нескольких лет, у нас есть все шансы подняться на вершину российского чемпионата. Наша задача - становиться чемпионами России и творить историю. "Краснодар" располагает отличной организационной структурой, одной из лучших в Европе. Клуб далеко пойдет, обладая таким менталитетом.

В текущем сезоне Вандерсон провел 35 матчей за "Краснодар", забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. "Быки" занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка после 23 туров.

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