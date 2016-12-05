12:59 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Томь" должна держать удар"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед началом матча 17-го тура чемпионата России с "Уфой" подчеркнул, что команда отошла от крупного поражения во встрече с "Локомотивом" (1:6). При этом специалист отметил, что команда имеет кадровые проблемы - не все футболисты поехали на игру в Уфу.

По его словам, это может быть связано с задолженностями по зарплате. Напомним, игроки и персонал клуба не получают заработную плату с начала сезона.

- "Томь" должна держать удар, - сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы отошли от поражения, но, повторюсь, после встречи с "Локомотивом" не все игроки поехали в Уфу. Почему? Думаю, что в большей степени это связано с финансами. У команды есть определенные проблемы с составом.

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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