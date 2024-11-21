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Сегодня, 13:30

Валерий Овчинников: «Нужно назначить Романцева президентом «Спартака». Он такой порядок наведет!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» высказался о текущей игре московского «Спартака».

— У «Спартака» при Станковиче перспективы просматриваются?

— Да все идет по кругу в этом клубе.

— Почему?

— Ну о каком прогрессе вы говорите? На каком месте команда закончила первый круг?

— На пятом.

— Вопросы еще есть? «Спартак» априори должен быть первым.

— Так было при Романцеве.

— Вот вам и ответ. Романцев Олег Иванович — фамилия, имя и отчество. А все остальные... Извините. Они могут мне все что угодно рассказывать про то, как «Спартак» каждый год перестраивается. Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже! Первый круг закончился — пятое место. Где Олег Иваныч и где вся эта компания?

Сергей Семак и&nbsp;Артем Дзюба. «Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...» Борман — о сборной, «Спартаке» и легионерах

— И что вы предлагаете?

— Секундочку. Олег Иванович жив-здоров, обращайтесь к нему. В чем проблема? Почему бы его не назначить президентом клуба? С реальными полномочиями. Думаете, он не в форме? Да Романцев там такой порядок сразу наведет! Олег Иваныч — он и в Африке Олег Иваныч. Почему «Спартак» все время зовет в тренеры иностранцев? Есть же хороший пример в той же Москве.

— «Локомотив»?

— Да. Галактионов меня приятно удивил. Я не сильно в него верил после его работы в «Пари НН». Но как он перестроил команду, как сделал ставку на молодежь, россиян! Получается весьма интересно. Вот за этой командой любопытно наблюдать. Галактионов идет по пути Юрия Палыча Семина. И если бы Романцев стал президентом «Спартака», думаю, команду тренировал бы молодой, перспективный российский специалист.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 8
Манфред Угальде

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Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

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