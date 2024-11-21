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Сегодня, 13:28

Лусиано: «Возвращение Глушенкова — очень важный момент, он один из ключевых игроков»

Руслан Минаев
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал возвращение форварда Максима Глушенкова после травмы.

«Возвращение Глушенкова — очень важный момент, он один из ключевых игроков команды. Мне всего несколько матчей довелось провести с ним на поле, но этого было достаточно, для того чтобы понять, что это невероятный футболист с большим количеством талантов и возможностей. Конечно, в тех матчах в начале сезона, которые он провел до того, как получил травму, он принес огромную пользу команде. Все мы рассчитываем, что он принесет еще больше пользы. Повторюсь, возвращение такого значимого игрока для состава, конечно же, очень важно», — цитирует аргентинца пресс-служба «Зенита».

Последний раз Глушенков играл в РПЛ в этом сезоне 28 сентября против «Краснодара» (0:2). 15 ноября форвард сыграл в товарищеском матче с «Фенербахче» (1:2), вернувшись в строй после травмы бедра, полученной 2 октября в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).

23 ноября «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 16-м туре РПЛ.

ФК Зенит
Лусиано Гонду
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

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 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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