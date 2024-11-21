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Защитник «Пари НН» Карич поделился эмоциями от долгих переездов

Камила Абдурахманова
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Защитник «Пари НН» Свен Карич рассказал, как проводит время в переездах.

— В России вам приходится много путешествовать — одна дорога до Краснодара чего стоит. Тяжело даются переезды?

— Для меня это большой сложности не представляет, я привык к путешествиям. Люблю кататься по миру, так что никаких проблем. В дороге болтаем, играем в разные игры на Ipad, чтобы время текло быстрее.

— Не читаете книги в пути? Например, Достоевского или что-то из русской классики?

— Нет, я не люблю читать, потому что от книг меня сразу же клонит в сон. Мы изучали Достоевского в школе, знаю кое-что про этого писателя, но в последний раз слышал о нем слишком уж давно. Вряд ли я могу посоветовать хорошую книгу, только хорошие игры, — рассказал Карич «РБ Спорт».

26-летний словенец присоединился к «Пари НН» в сентябре этого года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Карич забил 2 гола в 8 матчах за нижегородцев.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
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 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
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 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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