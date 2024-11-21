Защитник «Пари НН» Карич поделился эмоциями от долгих переездов

Защитник «Пари НН» Свен Карич рассказал, как проводит время в переездах.

— В России вам приходится много путешествовать — одна дорога до Краснодара чего стоит. Тяжело даются переезды?

— Для меня это большой сложности не представляет, я привык к путешествиям. Люблю кататься по миру, так что никаких проблем. В дороге болтаем, играем в разные игры на Ipad, чтобы время текло быстрее.

— Не читаете книги в пути? Например, Достоевского или что-то из русской классики?

— Нет, я не люблю читать, потому что от книг меня сразу же клонит в сон. Мы изучали Достоевского в школе, знаю кое-что про этого писателя, но в последний раз слышал о нем слишком уж давно. Вряд ли я могу посоветовать хорошую книгу, только хорошие игры, — рассказал Карич «РБ Спорт».

26-летний словенец присоединился к «Пари НН» в сентябре этого года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Карич забил 2 гола в 8 матчах за нижегородцев.