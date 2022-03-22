Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:35

«Я за 18 команд в РПЛ. За Садовым кольцом тоже жизнь есть» Мнение Бормана

Валерий Овчинников заявил, что РПЛ можно расширить до 18 команд
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников — Борман — выступает за расширение РПЛ.

— Ваше отношение к возможному расширению РПЛ?

— Положительное. А почему нет? Было же в свое время 18 команд. Но в России зуд творчества всегда одолевает. Ну перешли мы на «осень-весну», а что поменялось-то? Вы, кстати, поднимите документы. Знаете, какое было жесткое обоснование этого перехода?

— Какое же?

— Мол, теперь у нас будут летние коммерческие турниры. ЦСКА, кажется, поехал в Китай. Ребята очень долго потом приходили в себя. Вы когда-нибудь видели в России коммерческие турниры в июле, августе?

— Предлагаете вернуться на «весну-осень»?

— Нет, я так не говорю. Раз едем — так и едем. Не надо больше шарахаться. Понимаете, мы страна революционеров. Вроде, все хорошо, а нас тянет на перемены. Постоянный зуд этот... Без революций жить не можем! Хватит, напереходились. Шаг вперед, два назад.

— Но есть и те, кто предлагает сократить лигу до 10-12 команд.

— А почему не до четырех?

— Иронизируете?

— Ну а как? Может быть, вообще из Москвы не выезжать? Поймите вы, на «Спартак» в Нижнем пришло 20 тысяч. И в Томске столько же придет, и в Курске, и в Новосибирске. Так зачем же народ лишать таких матчей? Работайте на Россию. Забудьте вы о том, что люди живут только в пределах Садового кольца. За МКАД жизнь вообще-то тоже есть. Я за 18 клубов в премьер-лиге. Играть надо!

Валерий Овчинников
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
Мы почти гарантированно остались без ЧМ-2022. Так давайте использовать это время для создания новой сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» вошел в топ-20 футбольных клубов мира по размеру дохода за сезон-2020/21
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости