«Я за 18 команд в РПЛ. За Садовым кольцом тоже жизнь есть» Мнение Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников — Борман — выступает за расширение РПЛ.

— Ваше отношение к возможному расширению РПЛ?

— Положительное. А почему нет? Было же в свое время 18 команд. Но в России зуд творчества всегда одолевает. Ну перешли мы на «осень-весну», а что поменялось-то? Вы, кстати, поднимите документы. Знаете, какое было жесткое обоснование этого перехода?

— Какое же?

— Мол, теперь у нас будут летние коммерческие турниры. ЦСКА, кажется, поехал в Китай. Ребята очень долго потом приходили в себя. Вы когда-нибудь видели в России коммерческие турниры в июле, августе?

— Предлагаете вернуться на «весну-осень»?

— Нет, я так не говорю. Раз едем — так и едем. Не надо больше шарахаться. Понимаете, мы страна революционеров. Вроде, все хорошо, а нас тянет на перемены. Постоянный зуд этот... Без революций жить не можем! Хватит, напереходились. Шаг вперед, два назад.

— Но есть и те, кто предлагает сократить лигу до 10-12 команд.

— А почему не до четырех?

— Иронизируете?

— Ну а как? Может быть, вообще из Москвы не выезжать? Поймите вы, на «Спартак» в Нижнем пришло 20 тысяч. И в Томске столько же придет, и в Курске, и в Новосибирске. Так зачем же народ лишать таких матчей? Работайте на Россию. Забудьте вы о том, что люди живут только в пределах Садового кольца. За МКАД жизнь вообще-то тоже есть. Я за 18 клубов в премьер-лиге. Играть надо!