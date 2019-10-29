Валерий Карпин: «В матче с «Зенитом» у «Ростова» не было игры»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что в матче 13-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:6) у его команды не было игры.

— Матчи с «Уфой» и «Зенитом»? Оба были неудачными, но у этого разные причины, — сказал Карпин. — На публике не буду говорить об этом. Ничего общего между этими поражениями нет. «Уфа» — команда одного уровня, «Зенит» — другого. Дело не в счете. Дело в игре. Если с «Уфой» не получались какие-то вещи, хотя хотели что-то сделать, то с «Зенитом» не было даже этого. Это все следствие нашей игры. Игра с «Уфой» не впечатлила, а про «Зенит» даже не могу сказать, что игра не понравилась. Игры в принципе не было.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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