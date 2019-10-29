Валерий Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке? Звучит смешно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что рано говорить об участии его команды в чемпионской гонке РПЛ.

— Чемпионская гонка — это досужие разговоры журналистов и болельщиков, - сказал Карпин. - Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке? Это звучит смешно и сюрреалистично. Разговор не об этом. Футболисты все-таки, к сожалению, смотрят в таблицу — отсюда и такие результаты, как с «Зенитом» (1:6 - Прим «СЭ»). Я считаю, что рано нам думать о чемпионской гонке в принципе. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что с «Зенитом». Мы обыкновенная команда, но когда все заряжены и делают работу на 150 процентов, тогда, может быть, (и то не факт) мы можем за что-то побороться.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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