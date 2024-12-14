Газзаев оценил игру Пьянича за ЦСКА: «От него явно ждали большего»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступления полузащитника армейцев Миралема Пьянича в нынешнем сезоне РПЛ.

«Это прекрасный, поигравший на высоком уровне футболист. Но от него явно ждали большего. Да, у него очень большой опыт, но ему 34 года. От игрока его позиции требуется мобильность и активность, чтобы создавать большое количество моментов для нападающих. И все же повременим с глобальными выводами, дождемся конца сезона. Хотя вопросы к селекции армейцев уже возникают», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом сезоне Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Денис Сафронов