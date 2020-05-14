Валерий Баринов: «Семина сместили трусы и мерзавцы!»

Народный артист России и известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» известия о непродлении контракта с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

— После назначения Марко Николича Семину предложили должность почетного главного тренера и назвать клубную академию в его честь. Что скажете?

— Трусы и мерзавцы — все, что я могу сказать! Решение — абсолютно не на пользу футбола и «Локомотива». Зачем оставаться и смотреть, как чужие люди рушат то, что он создал.

— Юрий Палыч сказал, что о непродлении ему сообщил председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, а Семин, по информации «СЭ» отверг все почетные должности в системе клуба.

— А что он на почетной должности будет наблюдать, как разваливается клуб? Такими темпами у нас весь футбол развалят. Для меня это трагедия, потому что у меня отняли футбол.

— Будете ходить на стадион?

— Постараюсь не наблюдать за этим. Они отравили «Локомотив», воспользовались ситуацией в стране, и что болельщики сидят по домам. Это похоже на укус из-под забора.

— Другие болельщики уже разразились гневом в социальных сетях.

— Все недоумевали еще когда пошли разговоры о смене Семина. Люди, сместившие Семина, не дорожат ни честью, ни именем. Им все равно, что о них будут думать и говорить и кем они останутся в истории.

Их запомнят теми, кто снял Семина и угробил «Локомотив». С Семиным работала плеяда интересных ребят, и это был бы естественный переход. Не будет «Локомотива» без Семина, только название останется. Мы говорим: «Талантам нужно помогать, а бездарности пробьются сами». Последних так много, и они в таком порядке. (Евгений Белоусов)

«Локомотив» не продлил контракт с Семиным. Тренером станет Николич

