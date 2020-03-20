Вадим Евсеев начал читать Пушкина во время паузы в чемпионате России
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, чем он занимается во время паузы в чемпионате. Клуб в связи с приостановкой РПЛ из-за коронавируса ушел в отпуск до 2 апреля.
— Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного-не было времени, — написал Евсеев в Instagram. — Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то еще кроме футбола.
Когда слышал, что Пушкин — наше все, не думал, что настолько. Из письма Пушкина Плетневу.
Москва, июль 1831 года. В городе карантин.
«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, умрем и мы.
Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.
Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы".
Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного-не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то ещё кроме футбола. Когда слышал, что Пушкин — наше все, не думал, что настолько. Из письма Пушкина Плетнёву. Москва, июль 1831 года. В городе карантин. «Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, умрём и мы. Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдёт, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».#фкуфа#спорт#нашалигачемпионов#футбол#россия#башкирия#российскийфутбол