Вадим Евсеев: "Было тяжело готовить схему к матчу с "Локомотивом"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перед матчем 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что для него игра против Юрия Семина не является особенной.

– "Локо" часто варьирует состав, да, в какой-то степени в плане подготовки вносило нервотрепку, было тяжело готовить схему. Команда состоит не из 11 игроков, поэтому приняли решение выпустить сегодня тех ребят, кто в старте. Особые эмоции в противостоянии с Семином? Для меня все матчи приносят эмоции, – сказал Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер".