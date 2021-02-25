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Президент «Урала» об уходе Помазуна: «Никаких вопросов к ЦСКА нет. Акинфеев заболел»

10:10
Илья Помазун и Игорь Акинфеев. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
Илья Помазун и Игорь Акинфеев. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
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Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил «СЭ» появившуюся в СМИ информацию о том, что ЦСКА отозвал из аренды голкипера Илью Помазуна из-за выявленной коронавирусной инфекции у вратаря Игоря Акинфеева.

Ранее, 25 февраля, Metaratings.ru сообщил, что 34-летний Акинфеев и защитник армейцев Игорь Дивеев заболели коронавирусом и не сыграют в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

— ЦСКА отозвал Помазун. Это их право. Сказали, что Игорь Акинфеев заболел. Не знаю, коронавирус это или нет. Желаю ему здоровья. Никаких претензий к армейцам нет. Конечно, обидно потерять Илью в самый последний момент. Но что поделать... Попробуем сегодня найти вратаря, время еще есть, — сказал Иванов в комментарии «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний Помазун провел на правах аренды за «Урал» 17 матчей и пропустил 20 голов.

(Виталий Айрапетов)

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