Президент «Урала» об уходе Помазуна: «Никаких вопросов к ЦСКА нет. Акинфеев заболел»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил «СЭ» появившуюся в СМИ информацию о том, что ЦСКА отозвал из аренды голкипера Илью Помазуна из-за выявленной коронавирусной инфекции у вратаря Игоря Акинфеева.

Ранее, 25 февраля, Metaratings.ru сообщил, что 34-летний Акинфеев и защитник армейцев Игорь Дивеев заболели коронавирусом и не сыграют в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

— ЦСКА отозвал Помазун. Это их право. Сказали, что Игорь Акинфеев заболел. Не знаю, коронавирус это или нет. Желаю ему здоровья. Никаких претензий к армейцам нет. Конечно, обидно потерять Илью в самый последний момент. Но что поделать... Попробуем сегодня найти вратаря, время еще есть, — сказал Иванов в комментарии «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний Помазун провел на правах аренды за «Урал» 17 матчей и пропустил 20 голов.

(Виталий Айрапетов)