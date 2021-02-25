Форвард «Спартака» Понсе стал клиентом агентства, которое ведет дела Ларссона

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе стал клиентом агентства «Вассерман». Об этом сообщил футболист в своем Instagram. Оно также ведет дела другого форварда красно-белых Джордана Ларссона.

?Wasserman — компания по спортивному маркетингу и управлению талантами из Лос-Анджелеса. Она представляет интересы многих атлетов из разных видов спорта.

Генеральный директор Wasserman Кейси Вассерман основал компанию в 1998 году.