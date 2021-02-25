Квинси Промес обратился к болельщикам «Аякса» после перехода в «Спартак»

Форвард «Спартака» Квинси Промес после перехода из «Аякса» попрощался с болельщиками амстердамского клуба.

«Спасибо всем сотрудникам и болельщикам «Аякса». Пока мы не встретимся снова», — написал Промес в Instagram.

Ранее, 24 февраля, «Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак». Красно-белые заплатят за него 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов. Игрок будет выступать под 24-м номером.

С 2014 по 2018 год Промес уже выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.