Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:22

В «Пари НН» оценили итоги первой части сезона РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал выступления команды в первой части сезона РПЛ.

Генерального директора нижегородцев попросили оценить результаты команды после наступления зимнего перерыва в РПЛ.

«На четыре с плюсом. Мы даже чуть больше выполнили относительно того, что планировали. Планировали быть десятыми. У нас сейчас место выше, чем планировали. Но тут вопрос не в местах, а в качестве футбола. Мы видим, что прибавляем. Не только мы — наши соперники тоже отмечают прогресс «Пари НН», — цитируют Мелик-Гусейнова «Известия».

«Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В первом матче после зимней паузы команда Сергея Юрана на своем поле примет «Факел». Встреча пройдет 1-3 марта.

Источник: «Известия»
Футбол
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
0
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Факел» проведет три сбора в турецком Белеке
«Зениту» надо продавать Ренана: 25 миллионов евро за лавочника — сделка мечты
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о сложностях с трансфером Томпсона
Агент Рыбуся рассказал, что футболист будет готов играть во второй части сезона
Стали известны самые подорожавшие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
Полузащитник ЦСКА Файзуллаев вызван в сборную Узбекистана для подготовки к Кубку Азии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин: «Победы в концовках — предвестники чемпионства, у «Краснодара» они есть»

Игонин: «Зенит» может отпустить Вендела. В команде есть футболисты, способные играть в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости