Николай Оленев: «Главное для «Химок» — закрепиться в РПЛ, и для этого есть все»

Генеральный директор футбольного клуба «Химки» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» итоги выступления команды в первой части сезона РПЛ.

— Как вы оцениваете результаты команды в первой части сезона?

— В отдельных матчах мы не добрали очки. По составу «Химки» должны быть выше зоны стыковых матчей. Игры с «Краснодаром» и «Локомотивом» показали желание и стремление команды. Главная задача по итогам сезона — закрепиться в РПЛ, для этого есть все необходимое, а самое главная — отличная команда! За время зимних сборов тренерский штаб приведет футболистов к общему знаменателю по уровню физической готовности и продолжит борьбу за сохранение прописки.

— Не боитесь повторения позапрошлого сезона? Когда были большие надежды на перемены к лучшему в зимней паузе, но в итоге «Химки» вылетели из РПЛ?

— Сезон в ФНЛ был качественной перезагрузкой. По его итогам мы, как и обещали, вернулись в элитный дивизион, да еще и с первого места. Помимо спортивной составляющей была проделана большая работа по улучшению инфраструктуры. На базе был проведен капитальный ремонт, теперь условия ничем не уступают гостинице высокого класса. Новые игроки отказываются снимать квартиры, предпочитают оставаться.

— За счет чего «Химки» смогут остаться в РПЛ и что может помешать клубу это сделать?

— Как говорится, все в наших руках и ногах! В «Химках» собраны качественные футболисты и профессиональный тренерский штаб. Инвестор клуба в постоянном контакте с командой. В «Химках» уникальный микроклимат. Все это, бесспорно, должно привести к желаемому результату.