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Сегодня, 12:13

Николай Оленев: «Главное для «Химок» — закрепиться в РПЛ, и для этого есть все»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор футбольного клуба «Химки» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» итоги выступления команды в первой части сезона РПЛ.

— Как вы оцениваете результаты команды в первой части сезона?

— В отдельных матчах мы не добрали очки. По составу «Химки» должны быть выше зоны стыковых матчей. Игры с «Краснодаром» и «Локомотивом» показали желание и стремление команды. Главная задача по итогам сезона — закрепиться в РПЛ, для этого есть все необходимое, а самое главная — отличная команда! За время зимних сборов тренерский штаб приведет футболистов к общему знаменателю по уровню физической готовности и продолжит борьбу за сохранение прописки.

— Не боитесь повторения позапрошлого сезона? Когда были большие надежды на перемены к лучшему в зимней паузе, но в итоге «Химки» вылетели из РПЛ?

— Сезон в ФНЛ был качественной перезагрузкой. По его итогам мы, как и обещали, вернулись в элитный дивизион, да еще и с первого места. Помимо спортивной составляющей была проделана большая работа по улучшению инфраструктуры. На базе был проведен капитальный ремонт, теперь условия ничем не уступают гостинице высокого класса. Новые игроки отказываются снимать квартиры, предпочитают оставаться.

— За счет чего «Химки» смогут остаться в РПЛ и что может помешать клубу это сделать?

— Как говорится, все в наших руках и ногах! В «Химках» собраны качественные футболисты и профессиональный тренерский штаб. Инвестор клуба в постоянном контакте с командой. В «Химках» уникальный микроклимат. Все это, бесспорно, должно привести к желаемому результату.

РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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