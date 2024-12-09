Песьяков рассказал, останется ли Осинькин в «Крыльях Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, останется ли главный тренер команды Игорь Осинькин в клубе.

«Остается ли Осинькин в команде? Был разговор сразу после матча на поле. Сказал, что впереди предстоит проделать большую работу. Тут же оговорился, что, правда, пока не знает сам на 100 процентов, как все будет развиваться. Вокруг клуба много информации, никто ничего не знает», — сказал Песьяков «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место, имея в активе 18 очков.