Мелкадзе останется в «Спартаке»

«Спартак» принял окончательное решение не отпускать полузащитника Георгия Мелкадзе в другой клуб, информирует «РБ Спорт». Как отмечается, главный тренер Руй Витория рассчитывает на нападающего в этом сезоне

Этим летом Мелкадзе мог подписать контракт с «Сочи» на 3 года. Мелкадзе не выходит на поле с 24 июля. В текущем сезоне нападающий поучаствовал только в одном матче РПЛ. Портал Transfermarkt оценить стоимость футболиста в 1,20 миллиона евро.

Ранее стало известно, что «Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника «Ростова» Даниила Глебова. При этом вероятность сделки в нынешнее трансферное окно оценивается, как низкая.